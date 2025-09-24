szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Időjárás: borongós, esős nap vár ránk, helyenként zivatarokkal

Címkék#időjárás-előrejelzés#kánikula#melegrekord#időjárás

Az időjárás a következő napokban sok változást tartogat.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán túlnyomóan borongós, sokfelé borult időjárásra kell számítani, helyenként esővel, záporral, keleten pedig zivatarral. A hőmérséklet jelentősen visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk.

időjárás
Az időjárás fordul egy nagyot
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Így alakul a szerdai időjárás

A holnapi időjárás az előrejelzések szerint továbbra is változékony marad. Az ország nagy részén borult lesz az ég, de átmenetileg kisebb szakadozások előfordulhatnak. Szórványosan eső, zápor, keleten ismét zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél élénk, olykor erős lesz, ami tovább fokozza a hőérzet csökkenését. A hőmérséklet a reggeli órákban 10–15, napközben 16–22 fok között alakul. Ez jóval elmarad az ilyenkor szokásos átlagtól, így mindenképpen érdemes melegebben öltözni.

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. A borongós, szeles, csapadékos időben sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént vagy fáradékonyságot. Az ízületi panaszok erősödhetnek, a szél pedig ingerlékenységet okozhat. A hőmérséklet-csökkenés miatt a szervezet nagyobb energiát fordít a hőháztartás fenntartására, ezért indokolt a réteges öltözködés és a vitaminban gazdag étkezés.

Az időjárás hatására a közlekedők is fokozott veszélynek lehetnek kitéve: a nedves, csúszós utak, valamint a hirtelen lezúduló záporok, zivatarok csökkenthetik a látási viszonyokat. Ezért különösen fontos az óvatos, a körülményekhez igazított vezetés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu