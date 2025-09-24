Időjárás: borongós, esős nap vár ránk, helyenként zivatarokkal

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán túlnyomóan borongós, sokfelé borult időjárásra kell számítani, helyenként esővel, záporral, keleten pedig zivatarral. A hőmérséklet jelentősen visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk.

Az időjárás fordul egy nagyot

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Így alakul a szerdai időjárás

A holnapi időjárás az előrejelzések szerint továbbra is változékony marad. Az ország nagy részén borult lesz az ég, de átmenetileg kisebb szakadozások előfordulhatnak. Szórványosan eső, zápor, keleten ismét zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél élénk, olykor erős lesz, ami tovább fokozza a hőérzet csökkenését. A hőmérséklet a reggeli órákban 10–15, napközben 16–22 fok között alakul. Ez jóval elmarad az ilyenkor szokásos átlagtól, így mindenképpen érdemes melegebben öltözni.

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. A borongós, szeles, csapadékos időben sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént vagy fáradékonyságot. Az ízületi panaszok erősödhetnek, a szél pedig ingerlékenységet okozhat. A hőmérséklet-csökkenés miatt a szervezet nagyobb energiát fordít a hőháztartás fenntartására, ezért indokolt a réteges öltözködés és a vitaminban gazdag étkezés.

Az időjárás hatására a közlekedők is fokozott veszélynek lehetnek kitéve: a nedves, csúszós utak, valamint a hirtelen lezúduló záporok, zivatarok csökkenthetik a látási viszonyokat. Ezért különösen fontos az óvatos, a körülményekhez igazított vezetés.