Ennek sokan nem örülnek majd: ismét változik az időjárásunk – mutatjuk, mi vár ránk

Nyárvégi napsütéssel indul a kedd, de délutánra már felhők és záporok árnyékolják be az országot. A HungaroMet szerint front ugyan nem érkezik, de a fülledt, meleg időjárás így is sokak szervezetét megterhelheti.

Szoljon.hu

A szeptember eleji nyár még tartja magát, de a keddi időjárás már nem ígér zavartalan napsütést. Reggel és délelőtt sokfelé derült, napos idő várható, délután azonban nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok – főként a Dunántúlon, estére pedig a középső országrészben is.

időjárás
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk kedden
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Nem viccel az időjárás

A déli szél sokfelé élénk, helyenként erős lökésekkel kíséri a meleg levegőt. A nappali maximum hőmérséklet nyárias marad, 29 és 34 fok között alakul.

Orvosmeteorológia

A HungaroMet tájékoztatása szerint kedden frontmentes idő várható, így a szervezetet nem terheli hirtelen légköri változás. Ennek ellenére a fülledt, párás levegő sokaknál okozhat fejfájást, fáradtságot, koncentrációs nehézségeket. A meleg különösen megviselheti a szív- és érrendszeri betegeket, akiknél gyakrabban jelentkezhet szédülés vagy szívdobogásérzet.

Tanácsok a napra

  • Délelőtt érdemes szabadtéri programokat szervezni, mert ekkor még több a napsütés.
  • A délutáni zivatarok idején javasolt fedett helyen tartózkodni.
  • Fokozottan figyeljünk a folyadékbevitelre, és ne feledkezzünk meg a fényvédelemről sem, hiszen az UV-sugárzás továbbra is erős lehet.

A nyár tehát még nem enged, de a keddi időjárás már előrevetíti az ősz változékony arcát.

 

