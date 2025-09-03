55 perce
Trükkös reggelre ébredhetünk
Bár szerda estére csendesebb idő köszönt be, az éjszaka és a csütörtök hajnal nem múlik el teljesen eseménytelenül. Köd, párásság és délről érkező esők is megzavarhatják a nyugalmat. Így alakul a következő időszakban az időjárás.
Változékony időjárásra számíthatunk a következő időszakban. Az ország nagy részén szerda estére kitisztul az ég, de a keleti tájak felett még megmaradhatnak a sodródó, változó vastagságú felhők. A nyugodtabb légkör miatt néhol párásság, helyenként sűrűbb ködfoltok is kialakulhatnak, amelyek csütörtök reggelig kitartanak.
Az időjárás új lapot húz
A napközbeni záporok és zivatarok fokozatosan lecsengenek, ám hajnalban dél felől újabb csapadékgócok érkezhetnek, amelyek helyenként ismét eláztatják az ország déli és középső részeit. A szél szerencsére nem zavar majd sok vizet, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
Orvosmeteorológia
A HungaroMet tájékoztatása szerint a frontérzékenyek számára kedvező hír, hogy csütörtökre nem várható jelentős fronthatás, így jellemzően nem kell számítani nagyobb egészségügyi rosszullétekre
