Egyszer napsütés, máskor akár jégeső – így alakul szombaton az időjárás

Az utóbbi napokban időről időre megviccelt mindenkit az időjárás, hisz hol ragyogó napsütés, hol pedig felhőszakadás fogadott minket. Az időjárás- előrejelzés szerint, ez továbbra se fog változni, sőt, szombaton egy kis meglepetés is érkezik a vármegyénkbe.

A kellemes időjárásnak köszönhetően a fák is még zöldben pompáznak, derűs napsütésből pedig továbbra sem lesz számukra hiány

Fotó: Pesti József / Forrás: Illusztráció

Változékony időjárásra számíthatunk a napokban

Szombaton napközben, derűs napsütéses idő várható, ám a keleti országrészben gomolyfelhők alakulhatnak ki, melyek csapadékot is hozhatnak magukkal. Ennek okán a HungaroMet figyelmeztető előrejelzést adott ki hét vármegyére, köztük Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére is.

Amire számíthatunk: elsőfokú, citromsárga riasztás. Ma a délutáni óráktól egy közeledő hidegfront hatására elsősorban este, késő este előfordulhatnak zivatarok, viharos széllökések (16 km/h), melyet jellemzően kisebb méretű (< 2 cm, északkeleten egy-egy helyen ~ 2 cm) jégeső és intenzív (15-25 mm) csapadék kísérhet.

Míg pénteken a délutáni órákban harminc fok fölé is emelkedett a hőmérő higanyszála, addig szombaton csak 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Az éjszakai órákban pedig akár 15 fokig is visszaeshet a hőmérséklet.