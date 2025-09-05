Egyszer napsütés, máskor akár jégeső – így alakul szombaton az időjárás

szeptember 5., péntek

Napközben kevés fátyolfelhő festette meg az eget, és gyenge szél fújdogált. Az előrejelzések szerint ez estére megerősödik, szombatra pedig némi változás történik az időjárásban. Mutatjuk is, hogy mire számíthatunk a Jászkunságban.

Dobos Zsófia Tünde

Az utóbbi napokban időről időre megviccelt mindenkit az időjárás, hisz hol ragyogó napsütés, hol pedig felhőszakadás fogadott minket. Az időjárás- előrejelzés szerint, ez továbbra se fog változni, sőt, szombaton egy kis meglepetés is érkezik a vármegyénkbe.

időjárás szombaton
A kellemes időjárásnak köszönhetően a fák is még zöldben pompáznak, derűs napsütésből pedig továbbra sem lesz számukra hiány
Fotó: Pesti József / Forrás: Illusztráció

Változékony időjárásra számíthatunk a napokban

Szombaton napközben, derűs napsütéses idő várható, ám a keleti országrészben gomolyfelhők alakulhatnak ki, melyek csapadékot is hozhatnak magukkal. Ennek okán a HungaroMet figyelmeztető előrejelzést adott ki hét vármegyére, köztük Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére is. 

Amire számíthatunk: elsőfokú, citromsárga riasztás. Ma a délutáni óráktól egy közeledő hidegfront hatására elsősorban este, késő este előfordulhatnak zivatarok, viharos széllökések (16 km/h), melyet jellemzően kisebb méretű (< 2 cm, északkeleten egy-egy helyen ~ 2 cm) jégeső és intenzív (15-25 mm) csapadék kísérhet.

Míg pénteken a délutáni órákban harminc fok fölé is emelkedett a hőmérő higanyszála,  addig szombaton csak 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Az éjszakai órákban pedig akár 15 fokig is visszaeshet a hőmérséklet.

 

