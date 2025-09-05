1 órája
Egyszer napsütés, máskor akár jégeső – így alakul szombaton az időjárás
Napközben kevés fátyolfelhő festette meg az eget, és gyenge szél fújdogált. Az előrejelzések szerint ez estére megerősödik, szombatra pedig némi változás történik az időjárásban. Mutatjuk is, hogy mire számíthatunk a Jászkunságban.
Az utóbbi napokban időről időre megviccelt mindenkit az időjárás, hisz hol ragyogó napsütés, hol pedig felhőszakadás fogadott minket. Az időjárás- előrejelzés szerint, ez továbbra se fog változni, sőt, szombaton egy kis meglepetés is érkezik a vármegyénkbe.
Változékony időjárásra számíthatunk a napokban
Szombaton napközben, derűs napsütéses idő várható, ám a keleti országrészben gomolyfelhők alakulhatnak ki, melyek csapadékot is hozhatnak magukkal. Ennek okán a HungaroMet figyelmeztető előrejelzést adott ki hét vármegyére, köztük Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére is.
Amire számíthatunk: elsőfokú, citromsárga riasztás. Ma a délutáni óráktól egy közeledő hidegfront hatására elsősorban este, késő este előfordulhatnak zivatarok, viharos széllökések (16 km/h), melyet jellemzően kisebb méretű (< 2 cm, északkeleten egy-egy helyen ~ 2 cm) jégeső és intenzív (15-25 mm) csapadék kísérhet.
Míg pénteken a délutáni órákban harminc fok fölé is emelkedett a hőmérő higanyszála, addig szombaton csak 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Az éjszakai órákban pedig akár 15 fokig is visszaeshet a hőmérséklet.