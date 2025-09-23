Durván odatette magát az időjárás, de most már közeleg a fordulat

Hétfőn is kitartott a szeptemberi nyár, a HungaroMet adatai szerint a tegnapi időjárással melegrekord dőlt, felhőtlen időben több területen is meghaladta a harminc fokot az hőmérséklet. Két helyen is elérte a 32,5 fokot a hőmérséklet, a fővárosban pedig 1981-ben, ezen a napon mértek ugyan ilyen meleget (30,7 fok).

Nem kímélt minket hétfőn az időjárás, mondhatni lángot az egész ország

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

A Jászkunságban is 31 fok körül alakult a nappali hőmérséklet, fátyol felhő alig takarta az eget, és a szél is csak késő este élénkült meg, amely kissé javított hőérzetünkön. Jó hír, hogy az időjárás-előrejelzés szerint, már nem csak enyhe széllökések segíthetnek átvészelni a napot, valóban lehűlés érkezik hazánkba.

Eltűnik a szeptemberi nyár, érkezik az őszi időjárás

Kedden még térségünkben teljesen csapadékmentes idő várható, amely mellett 24 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de szerdára már nálunk is véget érhet az indián nyár, és egy lassan haladó, szinte egy helyben pörgő hidegörvény, és a hozzá tartozó Alessio ciklon okoz majd izgalmakat a jövő hét elejéig. Ez a ciklon, több helyen és több hullámban hoz majd csapadékot magával.

Így szerdán már túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő várható, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik, és a hőmérséklet is visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk majd.