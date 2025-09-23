szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

48 perce

Durván odatette magát az időjárás, de most már közeleg a fordulat

Címkék#indián nyár#zápor#időjárás

Az egész ország pirosba borult hétfőn, a kánikula a tetőfokán tombolt, melegrekord dőlt. A hétfőt még ezen időjárás jellemezte, ám szerdán már beköszönhet az igazi ősz.

Dobos Zsófia Tünde

Hétfőn is kitartott a szeptemberi nyár, a HungaroMet adatai szerint a tegnapi időjárással melegrekord dőlt, felhőtlen időben több területen is meghaladta a harminc fokot az hőmérséklet. Két helyen is elérte a 32,5 fokot a hőmérséklet, a fővárosban pedig 1981-ben, ezen a napon mértek ugyan ilyen meleget (30,7 fok).

nem kegyelmezett az időjárás
Nem kímélt minket hétfőn az időjárás, mondhatni lángot az egész ország
Forrás:  HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

A Jászkunságban is 31 fok körül alakult a nappali hőmérséklet, fátyol felhő alig takarta az eget, és a szél is csak késő este élénkült meg, amely kissé javított hőérzetünkön. Jó hír, hogy az időjárás-előrejelzés szerint, már nem csak enyhe széllökések segíthetnek átvészelni a napot, valóban lehűlés érkezik hazánkba.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Eltűnik a szeptemberi nyár, érkezik az őszi időjárás

Kedden még térségünkben teljesen csapadékmentes idő várható, amely mellett 24 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de szerdára már nálunk is véget érhet az indián nyár, és egy lassan haladó, szinte egy helyben pörgő hidegörvény, és a hozzá tartozó Alessio ciklon okoz majd izgalmakat a jövő hét elejéig. Ez a ciklon, több helyen és több hullámban hoz majd csapadékot magával.

Így szerdán már túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő várható, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik, és a hőmérséklet is visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk majd. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu