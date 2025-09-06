1 órája
Hőségrekord után záporok és zivatarok csaptak le éjjel
Pénteken országszerte tikkasztó hőség volt, új napi melegrekord is született. Éjjel viszont hidegfront érkezett, amely hűvösebb időjárást, záporokat és zivatarokat hozott.
Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett országszerte több órán át sütött a nap, csupán helyenként fordult elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 35 Celsius-fok között alakult, a legmelegebbet Körösszakálon mérték 35,1 fokkal, ami új országos napi melegrekordot jelent – a korábbi csúcsot 1948-ban, a budapesti Gellérthegyen rögzítették 35,0 fokkal. Nyári időjárást élhettünk meg tehát szeptemberben.
Kilátásban van az őszies időjárás
A met.hu arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy az éjszaka folyamán a Dunántúl nyugati és északnyugati részeire egy gyenge hidegfront érkezett, amely fokozatosan feloszlott, de elszórt záporokat hozott. A front előtti labilis légtömegben főként Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében alakultak ki zivatarok, amelyek helyenként komoly csapadékot zúdítottak a térségre. Szőlősardón 38 millimétert, Lénárddarócon 23 millimétert regisztráltak, de bizonyos környékeken ennél is több eső eshetett.
