Hőségrekord után záporok és zivatarok csaptak le éjjel

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett országszerte több órán át sütött a nap, csupán helyenként fordult elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 35 Celsius-fok között alakult, a legmelegebbet Körösszakálon mérték 35,1 fokkal, ami új országos napi melegrekordot jelent – a korábbi csúcsot 1948-ban, a budapesti Gellérthegyen rögzítették 35,0 fokkal. Nyári időjárást élhettünk meg tehát szeptemberben.

Nyárihoz hasonló hőség, tikkasztó időjárás tombolt vármegyénkben pénteken

Fotó: Takács József (MW-archív)

Kilátásban van az őszies időjárás

A met.hu arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy az éjszaka folyamán a Dunántúl nyugati és északnyugati részeire egy gyenge hidegfront érkezett, amely fokozatosan feloszlott, de elszórt záporokat hozott. A front előtti labilis légtömegben főként Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében alakultak ki zivatarok, amelyek helyenként komoly csapadékot zúdítottak a térségre. Szőlősardón 38 millimétert, Lénárddarócon 23 millimétert regisztráltak, de bizonyos környékeken ennél is több eső eshetett.