Őszies időjárásra számíthatunk csütörtökön

A hőmérséklet 20–24 fok körül tetőzik.

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön a rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet.

Az időjárás naposan alakul csütörtökön
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Ez jellemzi majd csütörtöki időjárást

Napsütéses órák száma: 2 - 6 óra. Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 15 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban rendkívül hűvös idő várható, 21 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.

Az orvosmeteorológiai szakemberek szerint hidegfronti hatás terheli majd a szervezetünket, melynek hatására a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei – többek között izomfájdalom – is felerősödhetnek.

 

