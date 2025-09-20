szeptember 20., szombat

Megterhelő lehet

27 perce

Elképesztő, mi minden történik, nem biztos hogy mindenki felkészült erre szeptember végéhez közeledve

Címkék#időjárás-előrejelzés#nyárias idő#időjárás

Akár a fürdőruhát is magunkra kaphatnánk, és kiülhetnénk a vízpartra: a hét utolsó napján igazi nyári időben lesz részünk. Mutatjuk a részletes vasárnapi időjárást!

Dobos Zsófia Tünde

A Hungaromet időjárás-előrejelzése szerint, a felettünk elhúzódó anticiklon továbbra is hozza a nyárra jellemző forró napokat, ráadásul erősödhet a nappali felmelegedés. Mutatjuk mi vár ránk a hét utolsó napján.

időjárás vasárnap
Napsütéses időjárással számolhatunk
Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Derült vagy legfeljebb fátyolfelhős, száraz időjárás várható vasárnap

Hajnalban még pára-, ködfoltok jelentkezhetnek, ám ezek hamar feloszlanak, és napközben már derült időre számíthatunk, csak néhány fátyolfelhő takarhatja el a napot. Csapadékra egyáltalán nem várható. A déli, délkeleti szél olykor megélénkülhet (akár 30 km/órás széllökés is tapasztalható lesz) a Jászkunságban is, de tovább melegszik az idő, a nappali órákban 32 fok körüli hőségre kell készülni. Csak éjszaka számíthatunk lehűlésre, akkor azonban 16 fokra is visszaeshet a hőmérséklet. Ennek fényében különösen jó alkalom nyílhat egy hosszabb túrára a szabadban, melyhez cikkünkben remek helyszíneket kínálunk.

Habár fronthatással nem kell számolni, az orvosmeteorológia szerint a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyeknél melegfronti hatás érvényesülhet, fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásingadozás formájában.


 

