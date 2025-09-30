Fázni fogunk vagy izzadni? Ezt hozza számunkra az októberi időjárás!

Szeptember utolsó két hetére végre megmutatta magát az ősz igazi arca: visszaesett a hőmérséklet – helyenként akár 10 fokkal is – és eső is hullott a nyakunkba. A köpönyeg.hu szerint az országos átlagot tekintve, a szeptemberi eső mennyisége alig marad el a sokévi értéktől. De néhány már csak egy nap és véget ér a szeptember, így feltehetjük a kérdést: vajon milyen időjárást hoz magával az október?

A meteorológusok szerint a középső őszi hónapban még nem jellemzőek a szélsőségek, mégis az utóbbi néhány éjszakán már igen didergősre fordult az időjárás, gyakoriak voltak a 0 °C körüli minimumok, és a hónap második felében helyenként már fagy is megjelent. De az október is tudott az eddigi években meglepetéseket okozni: a legmagasabb hőmérséklet ebben a hónapban hazánkban 32,9 °C volt (Szerep, 1932. október 1.), míg a legalacsonyabb –16,8 °C (Túrkeve, 1920. október 31.).

A szakemberek elmondása alapján, csapadék szempontjából október jelenti az ősz legszárazabb hónapját. Ám ettől függetlenül bőven számíthatunk esős napokra.

A jelenlegi előrejelzések alapján változékony, hónapnak ígérkezik az október, az eső is hullámokban érkezik majd. A kezdetet még a szeptember végén betörő hideg idő határozza meg: gyakori lesz a felhőátvonulás, helyenként zápor, zivatar jellemzi majd a napot, és 15-20 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Ezt követően – főként nyugatról, délnyugatról – enyhébb levegő érkezhet, több napsütéssel és átmeneti felmelegedéssel; az ország nagy részén 20 fok fölé is szökhetnek a maximumok, ami rövid ideig kora nyárias érzetet adhat.

A hónap közepén tapasztalhatunk majd egy markánsabb váltást, ekkor frontokkal és kiterjedtebb csapadékzónákkal érkezik egy hűvösebb léghullám, ami miatt többfelé eshet nagyobb mennyiségű eső, éjszakánként pedig hózápor sem kizárt. A front elvonulása után átmeneti megnyugvás jöhet, hűvös, olykor csípős hajnalokkal, napközben mérsékeltebb, 15 fok körüli csúcsokkal.

A hónap utolsó harmadában ismét hullámzó frontrendszer érheti el térségünket, emiatt a felhősödés és az esők visszatérhetnek. A hőmérséklet a szezonális átlag körül ingadozhat, rövid, gyenge lehűlésekkel és újabb, átmeneti enyhülésekkel. Tartós, kemény hidegre kicsi az esély, inkább a változékonyság lesz jellemző.

Ezek tükrében az október az átlagosnál csapadékosabbnak ígérkezik, különösen délnyugaton lesz sok az eső, ahol a szokásos mennyiség duplája is eshet. Hosszú, egybefüggő száraz periódusra kevés az esély, de a frontok közötti szünetekben naposabb, enyhébb időszakokban is lehet részünk. Nem lesz végig esős az október, de a gumicsizmát biztosan sokat fogjuk használni – írja a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése.