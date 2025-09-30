szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Fázni fogunk vagy izzadni? Ezt hozza számunkra az októberi időjárás!

Címkék#időjárás-előrejelzés#zivatar#zápor#időjárás

Csepp, csepp, csepereg – szól a gyermeknóta és az elmúlt pár napban valóban friss eső hullott az egész országban. Most már tényleg érezhetjük, hogy végre beköszöntött az ősz, szeptember második felében lehűlt a levegő, októberben pedig jön a változékony,csapadékos időjárás.

Dobos Zsófia Tünde

Szeptember utolsó két hetére végre megmutatta magát az ősz igazi arca: visszaesett a hőmérséklet – helyenként akár 10 fokkal is – és eső is hullott a nyakunkba. A köpönyeg.hu szerint az országos átlagot tekintve, a szeptemberi eső mennyisége alig marad el a sokévi értéktől. De néhány már csak egy nap és véget ér a szeptember, így feltehetjük a kérdést: vajon milyen időjárást hoz magával az október?

időjárás októberben
Szeptember második felében megérkezett a csapadékos időjárás
Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

A meteorológusok szerint a középső őszi hónapban még nem jellemzőek a szélsőségek, mégis az utóbbi néhány éjszakán már igen didergősre fordult az időjárás, gyakoriak voltak a 0 °C körüli minimumok, és a hónap második felében helyenként már fagy is megjelent. De az október is tudott az eddigi években meglepetéseket okozni: a legmagasabb hőmérséklet ebben a hónapban hazánkban 32,9 °C volt (Szerep, 1932. október 1.), míg a legalacsonyabb –16,8 °C (Túrkeve, 1920. október 31.). 

Milyen időjárásra számíthatunk októberben?

A szakemberek elmondása alapján, csapadék szempontjából október jelenti az ősz legszárazabb hónapját. Ám ettől függetlenül bőven számíthatunk esős napokra.

A jelenlegi előrejelzések alapján változékony, hónapnak ígérkezik az október, az eső is hullámokban érkezik majd. A kezdetet még a szeptember végén betörő hideg idő határozza meg: gyakori lesz a felhőátvonulás, helyenként zápor, zivatar jellemzi majd a napot, és 15-20 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Ezt követően – főként nyugatról, délnyugatról – enyhébb levegő érkezhet, több napsütéssel és átmeneti felmelegedéssel; az ország nagy részén 20 fok fölé is szökhetnek a maximumok, ami rövid ideig kora nyárias érzetet adhat.

A hónap közepén tapasztalhatunk majd egy markánsabb váltást, ekkor frontokkal és kiterjedtebb csapadékzónákkal érkezik egy hűvösebb léghullám, ami miatt többfelé eshet nagyobb mennyiségű eső, éjszakánként pedig hózápor sem kizárt. A front elvonulása után átmeneti megnyugvás jöhet, hűvös, olykor csípős hajnalokkal, napközben mérsékeltebb, 15 fok körüli csúcsokkal.

A hónap utolsó harmadában ismét hullámzó frontrendszer érheti el térségünket, emiatt a felhősödés és az esők visszatérhetnek. A hőmérséklet a szezonális átlag körül ingadozhat, rövid, gyenge lehűlésekkel és újabb, átmeneti enyhülésekkel. Tartós, kemény hidegre kicsi az esély, inkább a változékonyság lesz jellemző.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ezek tükrében az október az átlagosnál csapadékosabbnak ígérkezik, különösen délnyugaton lesz sok az eső, ahol a szokásos mennyiség duplája is eshet. Hosszú, egybefüggő száraz periódusra kevés az esély, de a frontok közötti szünetekben naposabb, enyhébb időszakokban is lehet részünk. Nem lesz végig esős az október, de a gumicsizmát biztosan sokat fogjuk használni – írja a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu