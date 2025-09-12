szeptember 12., péntek

4 órája

Azt hitted, a nyár végével fellélegezhetsz, de nem is képzelnéd mi jön ősszel

Címkék#La Niña#hőmérséklet#csapadék#időjárás#ősz

Forró volt a nyár, de végre beköszöntött az ősz, amitől sokan felfrissülést várnak. Idén azonban olyan időjárás lehet, amit sokan utálni fognak.

Bátori Attila

Szeptember 1-jével hivatalosan is elkezdődött a meteorológiai ősz. Sokan remélik, hogy a perzselő nyár után végre lenyugszik az időjárás ősz beköszöntével, és kellemesen hűvös, napfényes napok következnek. A meteorológusok azonban most azt mondják, idén mást tartogat számunkra ez az évszak.

Az őszi időjárás 2025-ben is szeszélyes lesz
Meglepetéseket tartogat őszi időjárás. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Forró volt a nyár

Annak ellenére, hogy idén nem volt akkora hőség, mégis sorra dőltek meg a melegrekordok. Még pár nappal ezelőtt, szeptember 5-én is megdőlt egy melegrekord. Körösladányban, illetve Körösszakálon egészen 35,1 fokig melegedett fel a levegő. Ezzel új országos napi legmagasabb hőmérsékleti rekord született.

Viharok is pusztítottak

Azt is megmutatta idén nyáron a természet, hogy nem érdemes alábecsülni. Szeszélyes volt, a forróságot néha jégeső törte meg. Jellemzően a fekete fellegek szinte a semmiből tűntek elő, hogy aztán dió méretű jéggel sújtson le a vihar.

Milyen lesz az őszi időjárás 2025-ben?

A legfrissebb időjárás előrejelzések szerint a szeptembertől novemberig tartó időszak nemcsak a tavalyinál, hanem az elmúlt évtizedek átlagánál is melegebb lehet. Magyarországon a hőmérséklet 1–2,5 fokkal haladhatja meg a megszokott értékeket. A szakemberek szerint ez azzal jár, hogy a nyár szinte észrevétlenül nyúlik tovább. A természet azonban ilyenkor már pihenőre készülne, így a szokatlan meleg komoly kihívásokat okozhat.

Az egészségünkre is hatással lehet a tartósan magas hőmérséklet: az immunrendszer felkészülése a hideg hónapokra gyengülhet, és meghosszabbodhat az allergiaszezon is. A parlagfűre érzékenyek számára ez kifejezetten rossz hír. A jelenség hátterében a Csendes-óceánon zajló La Niña állhat, amely közvetve Közép-Európa időjárását is befolyásolja. Emiatt az ősz folyamán nem valószínűek a nagy hidegbetörések.

Mennyi csapadékot hoz az őszi időjárás?

A másik nagy változás a csapadék. Bár sokan várják az esőt a száraz nyár után, a szakértők arra figyelmeztetnek, idén az átlagosnál több esőre kell készülni. A gyakori atlanti ciklonok miatt lesznek tartós esőzések, de előfordulhatnak rövid, intenzív záporok is. Ezek villámárvizeket okozhatnak, és a földeken is gondot jelenthet a túl sok nedvesség. A bőséges eső ugyanakkor hozzájárulhat a talaj vízkészleteinek feltöltéséhez, ami a jövő évi termés szempontjából kedvező.

A meteorológusok szerint tehát egyszerre számíthatunk könnyebbségre és nehézségekre. Az enyhébb ősz elsőre csábító lehet, de a szélsőséges időjárás bármikor meglephet bennünket. Érdemes felkészülten várni a következő hónapokat – írja a koponyeg.hu.

Mi is az a La Niña, ami ennyire befolyásolja az időjárást?

A La Niña spanyolul van, magyarra lefordítva annyit jelent A Lány. Egy olyan természeti jelenség a Csendes-óceánban, ami az egész Föld időjárását befolyásolja. Hatással van a szélrendszerekre, a légnyomásviszonyokra és a csapadékeloszlásra is. A Csendes-óceánban a passzátszelek általában keletről nyugatra fújnak, és a meleg felszíni vizeket a Csendes-óceán nyugati része felé tolják. A La Niña idején a kelet-nyugati passzátszelek felerősödnek, a meleg vizet nyugatabbra, Ausztrália és Délkelet-Ázsia partjai felé tolják. Ennek hatására az óceán mélyéről hideg víz áramlik fel. Ez végső soron hűvösebbé teszi a tenger felszíni hőmérsékletét. Sűrűn előfordul, hogy szélsőséges időjárást hoz. La Niña időszakokban egyes területeken aszály, máshol heves áradás is lehet. Ez a jelenség hiába hiába hűti a Földet átmenetileg, már kevés ahhoz, hogy érdemben befolyásolja a globális felmelegedést. La Niña párja az El Niño, ami magyarul azt jelenti, A Fiú.

 

