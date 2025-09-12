Azt hitted, a nyár végével fellélegezhetsz, de nem is képzelnéd mi jön ősszel

Szeptember 1-jével hivatalosan is elkezdődött a meteorológiai ősz. Sokan remélik, hogy a perzselő nyár után végre lenyugszik az időjárás ősz beköszöntével, és kellemesen hűvös, napfényes napok következnek. A meteorológusok azonban most azt mondják, idén mást tartogat számunkra ez az évszak.

Meglepetéseket tartogat őszi időjárás. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Forró volt a nyár

Annak ellenére, hogy idén nem volt akkora hőség, mégis sorra dőltek meg a melegrekordok. Még pár nappal ezelőtt, szeptember 5-én is megdőlt egy melegrekord. Körösladányban, illetve Körösszakálon egészen 35,1 fokig melegedett fel a levegő. Ezzel új országos napi legmagasabb hőmérsékleti rekord született.

Viharok is pusztítottak

Azt is megmutatta idén nyáron a természet, hogy nem érdemes alábecsülni. Szeszélyes volt, a forróságot néha jégeső törte meg. Jellemzően a fekete fellegek szinte a semmiből tűntek elő, hogy aztán dió méretű jéggel sújtson le a vihar.

Milyen lesz az őszi időjárás 2025-ben?

A legfrissebb időjárás előrejelzések szerint a szeptembertől novemberig tartó időszak nemcsak a tavalyinál, hanem az elmúlt évtizedek átlagánál is melegebb lehet. Magyarországon a hőmérséklet 1–2,5 fokkal haladhatja meg a megszokott értékeket. A szakemberek szerint ez azzal jár, hogy a nyár szinte észrevétlenül nyúlik tovább. A természet azonban ilyenkor már pihenőre készülne, így a szokatlan meleg komoly kihívásokat okozhat.

Az egészségünkre is hatással lehet a tartósan magas hőmérséklet: az immunrendszer felkészülése a hideg hónapokra gyengülhet, és meghosszabbodhat az allergiaszezon is. A parlagfűre érzékenyek számára ez kifejezetten rossz hír. A jelenség hátterében a Csendes-óceánon zajló La Niña állhat, amely közvetve Közép-Európa időjárását is befolyásolja. Emiatt az ősz folyamán nem valószínűek a nagy hidegbetörések.

Mennyi csapadékot hoz az őszi időjárás?

A másik nagy változás a csapadék. Bár sokan várják az esőt a száraz nyár után, a szakértők arra figyelmeztetnek, idén az átlagosnál több esőre kell készülni. A gyakori atlanti ciklonok miatt lesznek tartós esőzések, de előfordulhatnak rövid, intenzív záporok is. Ezek villámárvizeket okozhatnak, és a földeken is gondot jelenthet a túl sok nedvesség. A bőséges eső ugyanakkor hozzájárulhat a talaj vízkészleteinek feltöltéséhez, ami a jövő évi termés szempontjából kedvező.