Őszi hangulat, reggeli köddel és napsütéssel – hétfőn hidegfront hozhat fejfájós időt

A Köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint hétfő reggelre főleg délnyugaton képződik majd némi köd, ami miatt fokozottan kell majd figyelni az utakon. Jó hír, hogy ez a délelőtt folyamán fel is oszlik, majd napos, gomolyfelhős idő veszi át a helyét. Északkeleten még előfordulhat zápor, de jellemzően kellemes lesz a hőmérséklet, 20-25 fok közötti időnk lesz.

Kora őszi időjárás jellemzi majd a hétfőt

Fotó: Illusztráció / Forrás: MV archív

Ez jellemzi majd hétfői időjárást

Napsütéses órák száma: 2 - 6 óra. Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 15 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban rendkívül hűvös idő várható, 11 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.

Az orvosmeteorológiai szakemberek szerint hidegfronti hatás terheli majd a szervezetünket, melynek hatására a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei – többek között izomfájdalom – is felerősödhetnek.