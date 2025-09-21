4 órája
Strandidő szeptemberben? Elképesztő időjárás vár ránk vasárnap
Továbbra is a nyarat idézi majd az időjárás. Mutatjuk milyen időjárás ránk a hét utolsó napján.
A köpönyeg.hu időjárás-előtejezése szerint, vasárnap folytatódik a nyár megidézése: ragyogóan napos, száraz idő várható. A déli, délkeleti szél ugyan megélénkülhet, de felmelegszik az idő és 32 fok körüli hőségre számíthatunk. Így akár a szabadban is eltölthetjük a hét utolsó napját.
Ez jellemzi majd hétfői időjárást
Napsütéses órák száma: 4 - 8 óra. Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 15 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban rendkívül hűvös idő várható, 11 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.
Az orvosmeteorológiai szakemberek szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, így frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak.
