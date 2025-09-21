Klíma nélkül most nehéz dolga lesz – sokan kerülnek kellemetlen helyzetbe

Továbbra sem enyhül a hőség, sőt szombathoz képest még magasabbra szökhet a hőmérséklet vasárnap délután.

Vasárnap délben eléri a hőmérséklet a csúcsértéket, de délután is marad 30 felett az időjárás

Forró szeptemberi időjárás

Bár reggel még enyhébb időre ébredhettünk, a HungaroMet előrejelzése szerint, hazánkban is jóval magasabb hőmérsékletet mérhetünk a nap folyamán. Egy anticiklonnak köszönhetően erősödhet a nappali felmelegedés, így már délben 32 fok körüli maximum várható, mely nem is igazán fog csökkenni, marad a harminc fok körüli hőmérséklet, de még az éjszaka sem hűl le túlságosan a levegő, 20 fok feletti hőmérsékleti értékek várhatók.

A délnyugati és északkeleti tájak kivételével többfelé megélénkülhet a déli szél, a Jászkunságban is akár 30 km/órás széllökések is kialakulhatnak.