4 órája
Klíma nélkül most nehéz dolga lesz – sokan kerülnek kellemetlen helyzetbe
Aki nem tudja, hogy milyen hónapot írunk, azt gondolhatná, hogy még mindig az augusztusi forróság üti arcul, mikor kilép a négy fal közül. Nos, szeptember van, az időjárás viszont még mindig a strandidőt idézi. Mutatjuk mi várhat még ránk vasárnap délután.
Továbbra sem enyhül a hőség, sőt szombathoz képest még magasabbra szökhet a hőmérséklet vasárnap délután.
Forró szeptemberi időjárás
Bár reggel még enyhébb időre ébredhettünk, a HungaroMet előrejelzése szerint, hazánkban is jóval magasabb hőmérsékletet mérhetünk a nap folyamán. Egy anticiklonnak köszönhetően erősödhet a nappali felmelegedés, így már délben 32 fok körüli maximum várható, mely nem is igazán fog csökkenni, marad a harminc fok körüli hőmérséklet, de még az éjszaka sem hűl le túlságosan a levegő, 20 fok feletti hőmérsékleti értékek várhatók.
A délnyugati és északkeleti tájak kivételével többfelé megélénkülhet a déli szél, a Jászkunságban is akár 30 km/órás széllökések is kialakulhatnak.
Nem hiszi el, mit tesz minden nap a tiszaföldvári étterem tulajdonosa
Egy igazán tüzes videót osztott meg Hegyes Berci a közösségi oldalán