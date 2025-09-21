szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kihívás előtt

52 perce

Klíma nélkül most nehéz dolga lesz – sokan kerülnek kellemetlen helyzetbe

Címkék#időjárás-előrejelzés#kánikula#időjárás

Aki nem tudja, hogy milyen hónapot írunk, azt gondolhatná, hogy még mindig az augusztusi forróság üti arcul, mikor kilép a négy fal közül. Nos, szeptember van, az időjárás viszont még mindig a strandidőt idézi. Mutatjuk mi várhat még ránk vasárnap délután.

Dobos Zsófia Tünde

Továbbra sem enyhül a hőség, sőt szombathoz képest még magasabbra szökhet a hőmérséklet vasárnap délután.

Vasárnap délben eléri a hőmérséklet a csúcsértéket, de délután is marad 30 felett az időjárás

Forró szeptemberi időjárás

Bár reggel még enyhébb időre ébredhettünk, a HungaroMet előrejelzése szerint, hazánkban is jóval magasabb hőmérsékletet mérhetünk a nap folyamán. Egy anticiklonnak köszönhetően erősödhet a nappali felmelegedés, így már délben 32 fok körüli maximum várható, mely nem is igazán fog csökkenni, marad a harminc fok körüli hőmérséklet, de még az éjszaka sem hűl le túlságosan a levegő, 20 fok feletti hőmérsékleti értékek várhatók.

A délnyugati és északkeleti tájak kivételével többfelé megélénkülhet a déli szél, a Jászkunságban is akár 30 km/órás széllökések is kialakulhatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu