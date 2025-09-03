szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

Elő a kabátot? Vagy inkább a strandpapucsot? Így alakul a szerdai időjárás

Címkék#fényvédelem#reggel#nyár#zivatar

Változékony időjárásra készülhetünk szerdán. A napsütés és a gomolyfelhők váltják egymást, miközben több helyen is leszakadhat az ég. A hőmérséklet nyárias marad, de a szél többfelé megélénkül.

Szoljon.hu

A szeptember eleji nyár még tartja magát, de a keddi időjárás már nem ígér zavartalan napsütést. Reggel és délelőtt sokfelé derült, napos idő várható, délután azonban nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok – főként a Dunántúlon, estére pedig a középső országrészben is.

Változékonyan alakul az időjárás.
Szerdán igazi hullámvasút lesz az időjárás
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Nem viccel az időjárás

Szerdán igencsak szeszélyes arcát mutatja az időjárás. Bár nem lesz végig borongós, sokfelé erőteljes felhőképződés várható, de azért napsütésben sem lesz hiány, főleg a nap egyes szakaszaiban. A záporok, zivatarok több hullámban is kialakulhatnak, így érdemes esernyőt tartani a közelben. Délelőtt az északkeleti országrészben még kicsi az eső esélye, délutánra pedig a Nyugat-Dunántúlon kezd csillapodni a csapadék.

Orvosmeteorológia

A HungaroMet tájékoztatása szerint szerdán a változékony, záporos-zivataros idő sokak szervezetét megterhelheti. A frontérzékenyek fejfájást, koncentrációs nehézséget, fáradtságot tapasztalhatnak. A szelesebb tájakon ingerlékenység és nyugtalanság is gyakoribb lehet. A magasabb páratartalom fokozhatja a levertségérzetet, ugyanakkor a meleg miatt a folyadékpótlásról sem szabad megfeledkezni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu