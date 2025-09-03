Elő a kabátot? Vagy inkább a strandpapucsot? Így alakul a szerdai időjárás

A szeptember eleji nyár még tartja magát, de a keddi időjárás már nem ígér zavartalan napsütést. Reggel és délelőtt sokfelé derült, napos idő várható, délután azonban nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok – főként a Dunántúlon, estére pedig a középső országrészben is.

Szerdán igazi hullámvasút lesz az időjárás

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Nem viccel az időjárás

Szerdán igencsak szeszélyes arcát mutatja az időjárás. Bár nem lesz végig borongós, sokfelé erőteljes felhőképződés várható, de azért napsütésben sem lesz hiány, főleg a nap egyes szakaszaiban. A záporok, zivatarok több hullámban is kialakulhatnak, így érdemes esernyőt tartani a közelben. Délelőtt az északkeleti országrészben még kicsi az eső esélye, délutánra pedig a Nyugat-Dunántúlon kezd csillapodni a csapadék.

Orvosmeteorológia

A HungaroMet tájékoztatása szerint szerdán a változékony, záporos-zivataros idő sokak szervezetét megterhelheti. A frontérzékenyek fejfájást, koncentrációs nehézséget, fáradtságot tapasztalhatnak. A szelesebb tájakon ingerlékenység és nyugtalanság is gyakoribb lehet. A magasabb páratartalom fokozhatja a levertségérzetet, ugyanakkor a meleg miatt a folyadékpótlásról sem szabad megfeledkezni.