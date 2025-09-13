szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Időjárás

Vészjósló adatokat tettek közzé a szakemberek: ez a térkép bizony semmi jóval nem kecsegtet

Többnyire napsütéses délelőttben volt részünk a szombati nap folyamán, ám est közeledtével érkezik a lehűlés.

Már szombat éjszaka megérkezik hazánkba a hidegfront, ami majd meghatározza a vasárnap hajnali és délelőtti időjárást. A meteorológusok szerint, kevésbé tűnik markánsnak, hosszan elnyúlónak annál a frontnál, mely a hét közepén hozott csapadékot számunkra.

szombat délutáni időjárás
Délután időjárás: enyhe hidegfront érkezik a hazánkba
Forrás: HungaroMet

Ősziesre fordul az időjárás

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint az est közeledtével egyre lejjebb csökken majd a hőmérséklet, míg nap közben 29 fokot is mérhettünk, addig az éjszakai órákban húsz fok alá is csökkenhet a maximum. Ezzel akár mínusz tíz fokkal is kevesebbet mérhetünk majd az éjszakai órákban, így éjszakára érdemes lesz egy melegebb pulcsit bekészíteni. Eső leginkább Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon fordulhat elő, így a Jászkunságban szombat este még nem kell attól tartani, hogy hideg zuhany hullik majd a nyakunkba.

A felhő átvonulások is lecsökkennek délutánra, később pedig csökken a felhőzet, átmenetileg megélénkülhet a szél, azonban inkább marad mérsékelt a a légkör.

Az Izland környéki ciklonrendszer peremén történő frontzóna kiélesedése holnap hajnalra tehető – írja a HungaroMet.


 

