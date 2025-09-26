Akár tíz fokkal is visszaeshet estére a hőmérséklet

A délnyugatra örvénylő ciklon továbbra is hatással lesz az időjárásunkra, így péntek estig folytatódik az erősen felhős, borult idő, csak ország egyes részein süthet ki a nap néhány órára – írja a HungaroMet.

Péntek este esőt hozhat az időjárás

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Ilyen időjárás lesz jellemző, ahogy közeledünk a péntek esti órák felé

Szél és némi csapadék teheti kellemetlenné a napját annak, aki még nem szokott hozzá az ősziesbe fordult időjáráshoz. A keleti, északkeleti szél többfelé megélénkül, és elszórtan mérsékelt, vagy közepes erősségű eső, záporeső zúdulhat a nyakunkba. Bár jelentősebb mennyiségben leginkább az ország északkeleti tájain hullhat, de az előrejelzések szerint a Jászkunságban is valószínűsíthető csapadékhullás, így nem ért, ha délután, este sem felejtjük otthon az esernyőt.

Délutánra többnyire 14 és 20 fok közé melegszik fel a levegő országos szinten, de vármegyénkben húsz fok felé is szökhet a hőmérő higanyszála: 20-22 fok között alakul a hőmérséklet. Az est közeledtével azonban egyre inkább lehűl majd a levegő, hat órától már jellemzően 16 fok körüli maximum várható, a hajnali órákban pedig 13-14 fok körül alakul majd a hőmérséklet.