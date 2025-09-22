1 órája
Tombol a szeptemberi nyár – hétfőn akár melegrekord is dőlhet
Továbbra is a nyarat idézi az időjárás. Mutatjuk mi vár ránk a hét első napján.
A köpönyeg.hu időjárás-előtejezése szerint, hétfőn marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. Bár a délnyugati szél sokfelé megélénkülhet, a hőmérséklet marad 30 fok körüli, de egyes helyeken akár 32-33 fok is lehet. A HungaroMet szerint, tizedeken fog múlni, hogy megdől-e a melegrekord.
Ez jellemzi majd hétfői időjárást
Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot, miközben 30 km/órás széllökések várhatóak. Az éjszakai órákban jelentősen lecsökken a hőmérséklet hajnalban csupán 17 fokot mérhetünk majd.
Az orvosmeteorológiai szakemberek szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, így a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak.
Súlyos vereséget szenvedett a Tiszaföldvár a fővárosban