Tombol a szeptemberi nyár – hétfőn akár melegrekord is dőlhet

Továbbra is a nyarat idézi az időjárás. Mutatjuk mi vár ránk a hét első napján.

Dobos Zsófia Tünde

A köpönyeg.hu időjárás-előtejezése szerint, hétfőn marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. Bár a délnyugati szél sokfelé megélénkülhet, a hőmérséklet marad 30 fok körüli, de egyes helyeken akár 32-33 fok is lehet. A HungaroMet szerint, tizedeken fog múlni, hogy megdől-e a melegrekord.

időjárás hétfőn
Hétfőn marad a nyárias meleg időjárás
Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Ez jellemzi majd hétfői időjárást

Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot, miközben 30 km/órás széllökések várhatóak. Az éjszakai órákban jelentősen lecsökken a hőmérséklet hajnalban csupán 17 fokot mérhetünk majd. 

Az orvosmeteorológiai szakemberek szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, így a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. 

 

