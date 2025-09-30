Rekordokkal indult a nap: durva számokat mutatunk ezen a toplistán

szeptember 30., kedd

Keményen betört a hideg hazánkba, az előző hét melegrekordjai után most újabb lécet ugrott meg az időjárás. Ezúttal azonban a mínuszok felé.

Dobos Zsófia Tünde

Lassan már nem elég a vékony dzseki, elő kell venni a télikabátokat is! Az elmúlt hetek melegrekordjai után most mínuszokban csapott oda nekünk az időjárás. A HungaroMet mérései szerint egy borsodi községben ébredhettek a leghidegebb reggelre a lakosok. Lénárddarócon már mínusz fokokat mértek a reggeli órákban. Na de mi a helyzet a térségünkben?

beköszöntött az igazán hideg időjárás
Volt, ahol már a negatív tartományba billent az időjárás
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook

Didergő reggeli időjárás fogadott bennünket kedd reggel

A HungaroMet TOP10-es táblázatába csak a 2 fok alatti értékekkel lehetett felkerülni. Ezzel a mai minimumok -2,3°C-al térnek el a sokévi átlagtól – írta a HungaroMet. Ahogy láthatjuk, bár jászkunsági település nem került fel a listára, de Cegléd igen szép helyen teljesített, ott épphogy megugrotta a fagyponti hőmérsékletet. Ezeket látva, és tapasztalva a hideget, sokan már alig várhatják a fűtésszezon kezdetét, melynek kezdeti időpontjáról korábban írtunk hírportálunkon. 

 

