Keményen zár szeptember második hete, riasztó hírt tett közzé a HungaroMet

Az időjárás-előrejelzés szerint úgy tűnik vasárnap a négy fal közé szorulunk, ha nem akarunk megázni. Esővel, záporral, zivatarral zárul a hét, ráadásul nem is akárhogyan érkezik a vármegyénkben. Egyes területeken már most hallani lehet az ég dörgését.

Odacsap az időjárás, az egész országra riasztást adott ki a HungaroMet

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Kemény időjárási viszonyok uralkodnak majd a hét utolsó napján

Szombaton még semmi jelét nem láthattuk, kellemes, napos időt tudhattunk, ami remek alkalmat adott a szabadtéri programoknak. Ezúttal viszont fordult az kocka, vasárnap már egy hidegfront suhan át felettünk, és felhők színezik a kék eget. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, néhol erős, zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek, s vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék – írja a HungaroMet.

Az időjárást tekintve figyelmeztető előrejelzést közölt a HungaroMet a Jászkunságra is. Vármegyénkben első fok citromsárga riasztás van jelenleg érvényben, elsődleges veszélyforrásnak a villámlást nevezi meg, emellett jégeső is előfordulhat. A vészjelzés visszavonásig érvényes, melyet érdemes nyomon követni a hivatalos oldalakon, amennyiben programot szeretnénk tervezni magunknak.