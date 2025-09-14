54 perce
Keményen zár szeptember második hete, riasztó hírt tett közzé a HungaroMet
Vasárnap mit sem szeretnénk jobban, mint kikapcsolódni, még élvezni az utolsó hétvégét, hogy testileg és lelkileg is felkészüljünk a munkanapokra. Sajnos aki azt tervezte, hogy mindezt kint a szabadban tenné meg, annak át kell gondolnia a programot.
Az időjárás-előrejelzés szerint úgy tűnik vasárnap a négy fal közé szorulunk, ha nem akarunk megázni. Esővel, záporral, zivatarral zárul a hét, ráadásul nem is akárhogyan érkezik a vármegyénkben. Egyes területeken már most hallani lehet az ég dörgését.
Kemény időjárási viszonyok uralkodnak majd a hét utolsó napján
Szombaton még semmi jelét nem láthattuk, kellemes, napos időt tudhattunk, ami remek alkalmat adott a szabadtéri programoknak. Ezúttal viszont fordult az kocka, vasárnap már egy hidegfront suhan át felettünk, és felhők színezik a kék eget. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, néhol erős, zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek, s vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék – írja a HungaroMet.
Az időjárást tekintve figyelmeztető előrejelzést közölt a HungaroMet a Jászkunságra is. Vármegyénkben első fok citromsárga riasztás van jelenleg érvényben, elsődleges veszélyforrásnak a villámlást nevezi meg, emellett jégeső is előfordulhat. A vészjelzés visszavonásig érvényes, melyet érdemes nyomon követni a hivatalos oldalakon, amennyiben programot szeretnénk tervezni magunknak.
