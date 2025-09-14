szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Keményen zár szeptember második hete, riasztó hírt tett közzé a HungaroMet

Címkék#HungaroMet Zrt#figyelmeztető előrejelzés#időjárás

Vasárnap mit sem szeretnénk jobban, mint kikapcsolódni, még élvezni az utolsó hétvégét, hogy testileg és lelkileg is felkészüljünk a munkanapokra. Sajnos aki azt tervezte, hogy mindezt kint a szabadban tenné meg, annak át kell gondolnia a programot.

Dobos Zsófia Tünde

Az időjárás-előrejelzés szerint úgy tűnik vasárnap a négy fal közé szorulunk, ha nem akarunk megázni. Esővel, záporral, zivatarral zárul a hét, ráadásul nem is akárhogyan érkezik a vármegyénkben. Egyes területeken már most hallani lehet az ég dörgését.

vasárnapi időjárás
Odacsap az időjárás, az egész országra riasztást adott ki a HungaroMet
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Kemény időjárási viszonyok uralkodnak majd a hét utolsó napján

Szombaton még semmi jelét nem láthattuk, kellemes, napos időt tudhattunk, ami remek alkalmat adott a szabadtéri programoknak. Ezúttal viszont fordult az kocka, vasárnap már egy hidegfront suhan át felettünk, és felhők színezik a kék eget. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, néhol erős, zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek, s vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék – írja a HungaroMet

Az időjárást tekintve figyelmeztető előrejelzést közölt a HungaroMet a Jászkunságra is. Vármegyénkben első fok citromsárga riasztás van jelenleg érvényben, elsődleges veszélyforrásnak a villámlást nevezi meg, emellett jégeső is előfordulhat. A vészjelzés visszavonásig érvényes, melyet érdemes nyomon követni a hivatalos oldalakon, amennyiben programot szeretnénk tervezni magunknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu