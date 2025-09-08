szeptember 8., hétfő

Hihetetlen mekkorát fordul az időjárás délutánra

Az előttünk álló napokban a Jászkunságban sem ússzuk meg szárazon. Több hullámban érkezhetnek zivatarok, amelyek helyenként özönvizet zúdíthatnak a térségre, és a szél is alaposan megcibálhatja a fákat.

Már hétfő délutántól ismét számítani lehet zivatarokra az Alföldön, így a Jászkunságban is. Az erősebb cellák rövid idő alatt nagy mennyiségű esőt hozhatnak, helyenként akár 50–60 milliméter is lezúdulhat, amit viharos széllökések és kisebb jégdarabok is kísérhetnek.

Kedden délelőtt inkább a Tiszántúl és az északkeleti vármegyék lesznek a zivatarok fő célpontjai, de a Jászkunságban sem kizárt egy-egy felhőszakadás vagy erős szél. A nap második felében átmenetileg nyugodtabb idő jön, estétől viszont újra labilissá válik a légkör délnyugat felől, így újabb zivatarok kopogtathatnak a térségben.

Nem árt óvatosnak lenni, mert a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső akár villámárvizet is okozhat, főleg az alacsonyabban fekvő területeken – közölte hírportálunkkal a HungaroMet.

 

