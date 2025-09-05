Rekordközeli hőség és hirtelen fordulat: ezt hozza a hidegfront

A HungaroMet közlése szerint az elmúlt 24 órában mind a nappali, mind az éjszakai hőmérséklet jelentősen meghaladta a sokévi átlagot. A maximumértékek körülbelül 30 Celsius-fokig emelkedtek, miközben ilyenkor általában 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Az éjszakai minimum is jóval enyhébb volt a megszokottnál: 17 fokot mértek a jellemző 12 fok helyett.

Nyárias időjárás jellemző a Jászkunságra is

Fotó: MW archív / Forrás: Illusztráció

Változékony időjárásra számíthatunk a napokban

Szombaton napközben, napsütéses időnk lesz, ám a keleti országrészben a kialakulatlanak gomolyfelhők az égen, melyek csapadékot hozhatnak magukkal. Ennek okán a HungaroMet figyelmeztető előrejelzést adott ki hét vármegyére, köztük Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére is.

Amire számíthatunk

Elsőfokú, citromsárga riasztás. Ma a délutáni óráktól egy közeledő hidegfront hatására elsősorban este, késő este előfordulhatnak zivatarok, viharos széllökések (16 km/h), melyet jellemzően kisebb méretű jégeső és intenzív (15-25 mm) csapadék kísérhet.

Míg pénteken a délutáni órákban harminc fok fölé is szökhet a hőmérséklet, addig szombaton csak 29 fok körül tetőzik. Az éjszakai órákban akár 15 fokig is visszaeshet a hőmérséklet.