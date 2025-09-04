Megemlegetjük ezt a hónapot: mutatjuk, milyen számokkal rukkoltak elő a szakértők

A HunagroMet tájékoztatása szerint az augusztus országos átlagban 21,7 fok középhőmérsékletet hozott, mely 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as normát, tehát valóban kicsit melegebb volt, de nem extrém forró. Ugyanakkor a Jászkunságban a hőség főként rövid epizódokban jelentkezett, például egy időszakban a napi csúcsok 35 fok fölé emelkedtek, sőt, ezen a térségen belül akár 38–39 fokra is számíthattak az ott élők.

Elképesztő számokat lehet leolvasni a HungaroMet térképéről

Csapadék tekintetében a helyzet ennél is árnyaltabb

A terület kedvezőtlen helyzetben volt már júliusban és az augusztus elején mért csapadék is inkább kevesebb volt a vártnál. Az agrometeorológiai jelentés szerint a földek jelentős része kiszáradt, a kukorica helyenként már érést követően is olyan volt, hogy silózni kezdtek vele, a napraforgó pedig vegyes képet mutatott.

A hónap második felében végre érkezett némi enyhülés: augusztus 21-e körül többfelé várható eső, záporok formájában akár 10–20 milliméter csapadék is hullhatott, ami ugyan átmeneti enyhülést hozott, de az aszály okozta károkon már nem tudott igazán változtatni — sok esetben inkább „tüzet oltott”, mint csodát tett.

A Jászkunságban az idei augusztus is a meleg és száraz típusú nyarak sorát gyarapította, bár az országoshoz képest nem történt drámai hőhullám, a rövid, intenzív kánikulai napok (százas körüli nappali hőségekig) nyomatékosították a nyár fülledt cert. A földek szomjaztak, a termés és vetés állapota egyértelműen a hő és csapadék hiányával állt szemben. Bár augusztus 20. után érkeztek záporok, ezek csak részben gyógyítottak, inkább tüzet oltottak, semmint egy elszáradt tájon új életet hajtottak volna.