Kabát vagy napszemüveg? – Jön a vénasszonyok nyara

Bár beköszöntött az ősz, mégsem kell végleg búcsút inteni az idei nyarat idéző napsütésnek. A meteorológiai előrejelzések szerint hétvégén érkezik a vénasszonyok nyara, vagy más néven, az indiánnyár.

Néhány napig újra nyári meleg és napsütés vár ránk, érkezik a vénasszonyok nyara

Fotó: Major Angéla

Már előkerültek a pulóverek és a kiskabátok, de a hétvégéhez közeledve, az előrejelzések szerint, akár 30 fokot is mutathat a hőmérő higanyszála, és pár napig ismét élvezhetjük a meleg napsütést.

A vénasszonyok nyaraként ismert időszak a régi falusi kultúrából indult, ami szerint az asszonyok ilyenkor kiülhettek a ház elé napozni, beszélgetni, élvezni a váratlan jó időt. Ezt az időszakot indiánnyárként is emlegetjük. A leírások szerint, a kifejezés Észak–Amerikból származik. Az elnevezés arra utalhat, hogy az indián törzsek ezeket a szokatlanul meleg őszi napokat arra használták ki, hogy télire készüljenek, vadásztak, gyűjtögettek.

És mit jelent ez most nekünk? Azt, hogy az őszi, hűvös napok után hétvégén újra jöhetnek a szabadtéri programok, kirándulás a hegyekben, biciklizés a folyóparton vagy egy kerti sütögetés, mielőtt az ősz végleg hűvösebbre fordul.