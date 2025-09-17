1 órája
Kabát vagy napszemüveg? – Jön a vénasszonyok nyara
Az őszi hűvösebb napok után, újra meglepetést tartogat az időjárás. Hétvégén érkezik a vénasszonyok nyara.
Bár beköszöntött az ősz, mégsem kell végleg búcsút inteni az idei nyarat idéző napsütésnek. A meteorológiai előrejelzések szerint hétvégén érkezik a vénasszonyok nyara, vagy más néven, az indiánnyár.
Hétvégén érkezik a vénasszonyok nyara
Már előkerültek a pulóverek és a kiskabátok, de a hétvégéhez közeledve, az előrejelzések szerint, akár 30 fokot is mutathat a hőmérő higanyszála, és pár napig ismét élvezhetjük a meleg napsütést.
A vénasszonyok nyaraként ismert időszak a régi falusi kultúrából indult, ami szerint az asszonyok ilyenkor kiülhettek a ház elé napozni, beszélgetni, élvezni a váratlan jó időt. Ezt az időszakot indiánnyárként is emlegetjük. A leírások szerint, a kifejezés Észak–Amerikból származik. Az elnevezés arra utalhat, hogy az indián törzsek ezeket a szokatlanul meleg őszi napokat arra használták ki, hogy télire készüljenek, vadásztak, gyűjtögettek.
És mit jelent ez most nekünk? Azt, hogy az őszi, hűvös napok után hétvégén újra jöhetnek a szabadtéri programok, kirándulás a hegyekben, biciklizés a folyóparton vagy egy kerti sütögetés, mielőtt az ősz végleg hűvösebbre fordul.
