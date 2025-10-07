Kritikus a csapadékhiány az Alföld közepén, nyakunkon a szárazsági rekord

Az idei év első kilenc hónapja kifejezetten száraznak bizonyult Magyarországon. Az országos átlagos csapadékmennyiség alig érte el a 350 millimétert. Ilyen alacsony értéket legutóbb 2012-ben mértek.

Rendkívül kevés csapadék hullott az egész országban, különösen az Alföldön

Forrás: Hungaromet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

A met. hu szerint az 1991–2020 közötti időszak átlagához képest ez több mint 120 milliméterrel kevesebb esőt jelent. Különösen az Alföld középső része szenved a csapadékhiánytól, ahol szeptember végéig sok helyen még a 250 millimétert sem érte el a lehullott csapadék, míg a nyugati és hegyvidéki területeken is csupán néhány körzetben haladta meg a 400 millimétert.