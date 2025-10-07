október 7., kedd

Kritikus a csapadékhiány az Alföld közepén, nyakunkon a szárazsági rekord

Több, mint tíz éve nem volt példa ilyen mértékű csapadékhiányra, mint idén.

Kiss Ádám

Az idei év első kilenc hónapja kifejezetten száraznak bizonyult Magyarországon. Az országos átlagos csapadékmennyiség alig érte el a 350 millimétert. Ilyen alacsony értéket legutóbb 2012-ben mértek.

csapadék
Rendkívül kevés csapadék hullott az egész országban, különösen az Alföldön
Forrás: Hungaromet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

A met. hu szerint az 1991–2020 közötti időszak átlagához képest ez több mint 120 milliméterrel kevesebb esőt jelent. Különösen az Alföld középső része szenved a csapadékhiánytól, ahol szeptember végéig sok helyen még a 250 millimétert sem érte el a lehullott csapadék, míg a nyugati és hegyvidéki területeken is csupán néhány körzetben haladta meg a 400 millimétert.

