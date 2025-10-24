Ha eddig nem pakolta el a kerti bútorokat, most mindenképp tegye meg

Elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat a Jászkunság egész területére. A nap folyamán főként északon viharossá fokozódhat a nyugatias szél. A legerősebb lökések 60 és 80 km/h között alakulhatnak, de a magasabban fekvő területeken ennél erősebb széllökések is előfordulhatnak. Délutánra fokozatosan mérséklődik a légmozgás, estére már inkább csak élénk légmozgásra kell felkészülni.

Gyülekeznek a felhők a Jászkunság felett, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálatató

Fotó: Illusztráció / Takács József (MW archív)

Dél, délnyugaton viszont délután előfordulhat egy-egy zivatar, amelyet rövid ideig tartó szélerősödés és jégdara kísérhet.

Így alakul a hétvége: érvényben marad a figyelmeztetés

Szombaton délután és este azonban már nagyobb eséllyel alakulhatnak ki zivatarok, elsősorban a déli és délnyugati országrészekben. Bár a zivatarok térbeli eloszlása bizonytalan, egy-egy cella északabbra is elérhet. A zivatarokat intenzív csapadék, apró szemű jég és erős szél kísérheti.

A met.hu megjegyzi, hogy szombatra virradó éjszaka a szélcsendes délnyugati tájakon köd is képződhet, ami a reggeli órákban ronthatja a látási viszonyokat. A szakemberek arra kérik az autósokat és a kirándulókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a hétvégén.