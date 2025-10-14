Holnapra minden megváltozik: ezt tartogatja az időjárás

október 14., kedd

Kedd délutánra nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, elszórtan esővel. A szakértők szerint a holnapi időjárás kedvező változást hozhat.

Parzsol Krisztina

A kedd esti órákban nagyrészt erősen felhős vagy borult égbolt lesz jellemző térségünkre, hajnalra azonban a felhőzet vékonyodni kezd, egyes területeken szakadozottá válik. Az éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. A holnapi időjárás azonban változást hozhat. 

holnapi időjárás
Változást hozhat a holnapi időjárás
Forrás: HungaroMet

Holnapi időjárás: kedvező fordulatot hozhat

A HungaroMet előrejelzése szerint szerda délelőtt egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, többórás napsütésre is számíthatunk. Néhol még előfordulhat gyenge eső vagy zápor, a szél nagyrészt mérsékelt marad. A nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, így kellemesebb időre számíthatunk a kora délutáni órákban. Érdemes figyelni a reggeli órákban esetleg előforduló gyenge fagyra, főként a kevésbé felhős vidékeken.

