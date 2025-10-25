Változékonyságot hoz a holnapi időjárás – mutatjuk, mire érdemes számítani

Szombaton napközben csak kevés helyen fordulhat elő eső, estétől azonban megnő a zivatarok kialakulásának az esélye a vármegye déli részén. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A holnapi időjárás is tartogat meglepetéseket.

Változékony lesz a holnapi időjárás térségünkben: minden előfordulhat a nap folyamán

Forrás: HungaroMet

Percről percre változhat a holnapi időjárás

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap hajnalra a szélcsendes részeken ködös időjárásra számíthatunk, amely délelőttre feloszlik, és igazi őszi napsütéses időjárás várható. Délutánra azonban mindenhol beborul az ég, és a nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. Az északnyugatira forduló szél időnként megerősödik, délután 11–17 fok között alakul a hőmérséklet.