1 órája
Változékonyságot hoz a holnapi időjárás – mutatjuk, mire érdemes számítani
Szombat délután változékony időre számíthatunk térségünkben. Nyugat felől felhők érkeznek, amelyek időnként eltakarnak a napot, estétől pedig megnő az eső és zápor esélye a Jászkunságban. A holnapi időjárás a 13-18 fokos csúcshőmérséklettel viszont meglepetéseket tartogathat.
Szombaton napközben csak kevés helyen fordulhat elő eső, estétől azonban megnő a zivatarok kialakulásának az esélye a vármegye déli részén. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A holnapi időjárás is tartogat meglepetéseket.
Percről percre változhat a holnapi időjárás
A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap hajnalra a szélcsendes részeken ködös időjárásra számíthatunk, amely délelőttre feloszlik, és igazi őszi napsütéses időjárás várható. Délutánra azonban mindenhol beborul az ég, és a nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. Az északnyugatira forduló szél időnként megerősödik, délután 11–17 fok között alakul a hőmérséklet.
