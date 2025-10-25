október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bármi megtörténhet

22 perce

Változékonyságot hoz a holnapi időjárás – mutatjuk, mire érdemes számítani

Címkék#előrejelzés#zápor#időjárás

Szombat délután változékony időre számíthatunk térségünkben. Nyugat felől felhők érkeznek, amelyek időnként eltakarnak a napot, estétől pedig megnő az eső és zápor esélye a Jászkunságban. A holnapi időjárás a 13-18 fokos csúcshőmérséklettel viszont meglepetéseket tartogathat.

Szoljon.hu

Szombaton napközben csak kevés helyen fordulhat elő eső, estétől azonban megnő a zivatarok kialakulásának az esélye a vármegye déli részén. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A holnapi időjárás is tartogat meglepetéseket.

holnapi időjárás
Változékony lesz a holnapi időjárás térségünkben: minden előfordulhat a nap folyamán
Forrás: HungaroMet

Percről percre változhat a holnapi időjárás

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap hajnalra a szélcsendes részeken ködös időjárásra számíthatunk, amely délelőttre feloszlik, és igazi őszi napsütéses időjárás várható. Délutánra azonban mindenhol beborul az ég, és a nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. Az északnyugatira forduló szél időnként megerősödik, délután 11–17 fok között alakul a hőmérséklet.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu