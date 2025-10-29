Mindenből kapunk egy kicsit – a holnapi időjárás igazi őszi kavalkád lesz

Szerda estére nyugat felől fokozatosan beborul az ég, először csak fátyolfelhők, majd hajnalra már vastagabb felhőtömbök is megérkeznek térségünkbe. A vármegye északkeleti részein pár fokkal hidegebb lehet, máshol 7 és 14 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. A holnapi időjárás azonban meglepetéseket tartogat.

Napsütés, felhők és záporok váltják egymást a holnapi időjárásban

Forrás: HungaroMet

Holnapi időjárás: minden lesz, ami ősz

A HungaroMet előrejelzése szerint a csütörtök reggel még nyugodtan indul, sokfelé süt a nap, csak vékony fátyolfelhők takarják el az eget időnként. A délelőtti órákban nyugat felől újra gyűlni kezdenek a felhők, délután pedig már eső, zápor is előfordulhat. A délnyugati szél eleinte erős, sőt néhol viharos is lehet, majd a front átvonulásával nyugatira fordul, és fokozatosan csendesedik. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul.