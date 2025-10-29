október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb fordulat érkezik

1 órája

Mindenből kapunk egy kicsit – a holnapi időjárás igazi őszi kavalkád lesz

Címkék#fátyolfelhő#előrejelzés#időjárás

Szerda este még nyugodtnak tűnik az időjárás a térségünkben, de ez csak a látszat. A holnapi időjárás ugyanis már igazi őszi hangulatot hoz: erős szél, és akár záporok is megzavarhatják a napot.

Szoljon.hu

Szerda estére nyugat felől fokozatosan beborul az ég, először csak fátyolfelhők, majd hajnalra már vastagabb felhőtömbök is megérkeznek térségünkbe. A vármegye északkeleti részein pár fokkal hidegebb lehet, máshol 7 és 14 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. A holnapi időjárás azonban meglepetéseket tartogat. 

holnapi időjárás
Napsütés, felhők és záporok váltják egymást a holnapi időjárásban 
Forrás: HungaroMet

Holnapi időjárás: minden lesz, ami ősz

A HungaroMet előrejelzése szerint a csütörtök reggel még nyugodtan indul, sokfelé süt a nap, csak vékony fátyolfelhők takarják el az eget időnként. A délelőtti órákban nyugat felől újra gyűlni kezdenek a felhők, délután pedig már eső, zápor is előfordulhat. A délnyugati szél eleinte erős, sőt néhol viharos is lehet, majd a front átvonulásával nyugatira fordul, és fokozatosan csendesedik. A hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu