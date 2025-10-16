Holnapra ezt hozza az ősz: sokan nem erre számítottak

Csütörtök délután is marad a változékony időjárás, de térségünkben még több napsütésre lehet számítani. A szél többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére a levegő 3 és 10 fok közé hűl vissza. Péntek délelőtt, vagyis a holnapi időjárás párás, ködös reggellel indul.

A holnapi időjárás változékony lesz: napsütés és köd váltja majd egymást

Forrás: HungaroMet

Ködösen indul, de enyhülés jöhet: ilyen lesz a holnapi időjárás

A HungaroMet előrejelzése szerint a ködfoltok fokozatosan feloszlanak, ezt követően erősen felhős ég várható, helyenként több-kevesebb napsütéssel. Számottevő csapadékra nem kell készülni, és a légmozgás is gyenge marad. A hőmérséklet napközben 12 és 17 fok között tetőzik, azaz igazi, mérsékelten hűvös őszi napra van kilátás.