Nem lesz unalmas a hétfő: mutatjuk, mit tartogat számunkra az időjárás

Vasárnap délutánra a pára és a köd fokozatosan feloszlik a Jászkunságban, így az északkeleti részeken még hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Nyugat felől azonban egyre több felhő érkezik, és délutánra már borongósabbá válik az idő. A nyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A holnapi időjárás azonban tartogat meglepetéseket.

Esőt hozhat a holnapi időjárás

Forrás: HungaroMet

Újabb fordulat a holnapi időjárásban

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfő délelőtt átmenetileg felszakadozik a felhőzet térségünkben, és rövid időre a nap is kisüthet. A délelőtti órákban még kicsi az eső esélye, délutántól viszont ismét beborul az ég, és északnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. A holnapi időjárás így igazi őszi arcát mutatja: szeles, helyenként esős idő várható, 9–15 fokos csúcshőmérséklettel.