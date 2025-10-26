október 26., vasárnap

Újabb fordulat az őszben

Nem lesz unalmas a hétfő: mutatjuk, mit tartogat számunkra az időjárás

Címkék#előrejelzés#eső#időjárás

A vasárnap délután még viszonylag nyugodtan telik térségünkben, de a változás már a láthatáron van. A holnapi időjárás újabb fordulatot hoz, a délelőtti órákban még kisüt a nap, ám délutánra ismét beborul az ég.

Szoljon.hu

Vasárnap délutánra a pára és a köd fokozatosan feloszlik a Jászkunságban, így az északkeleti részeken még hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Nyugat felől azonban egyre több felhő érkezik, és délutánra már borongósabbá válik az idő. A nyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A holnapi időjárás azonban tartogat meglepetéseket.

Esőt hozhat a holnapi időjárás
Forrás: HungaroMet

Újabb fordulat a holnapi időjárásban

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfő délelőtt átmenetileg felszakadozik a felhőzet térségünkben, és rövid időre a nap is kisüthet. A délelőtti órákban még kicsi az eső esélye, délutántól viszont ismét beborul az ég, és északnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. A holnapi időjárás így igazi őszi arcát mutatja: szeles, helyenként esős idő várható, 9–15 fokos csúcshőmérséklettel.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

