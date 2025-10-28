2 órája
Nem mindennapi jelenségre készülhetünk, a holnapi időjárás megtréfálhat minket
Kedden estére elvonulnak a felhők, és fokozatosan kiderül az ég. A holnapi időjárás sok napsütést, de erős széllökéseket hoz a térségbe.
Kedd este a felhőtakaró fokozatosan elhagyja a vármegyét, így szerdára derült, nyugodtabb időre ébredhetünk. A holnapi időjárás reggelre fagypont körül alakul, a hőmérséklet 0 és 5 fok közé süllyedhet. Napközben viszont kisüt a nap, és a hőmérséklet 17–19 fokig emelkedhet. A délnyugati szél ugyanakkor több helyen megélénkül, délutánra a térségében időnként erős lökések is előfordulhatnak.
Erős széllökéseket hoz a holnapi időjárás
A nap nagy részében derült, napos idő ígérkezik, estére azonban nyugat felől fátyolfelhők érkezhetnek. A szél késő estére tovább erősödik, különösen a vármegye nyugati részén.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!