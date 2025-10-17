Így alakul a holnapi időjárás: napsütés és hűvös reggel vár ránk

október 17., péntek

A párásság és ködfoltok eltűnésével végre több órára kisüt a nap péntek délután. A holnapi időjárás előrejelzése szerint csapadékra nem kell számítani.

Szoljon.hu

Péntek délután a párásság és ködfoltok megszűnése után a déli és középső részeken több órára kisüt a nap. Térségünk északi tájain azonban továbbra is előfordulhat tartós felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, késő este pedig 8 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet. A holnapi időjárás azonban sokakat meglephet.

holnapi időjárás
Holnapi időjárás: napos időre számíthatunk
Forrás: HungaroMet

Meglepetéseket hozhat a holnapi időjárás

Szombat délelőtt a jászkunságban nagyrészt erősen felhős lesz az ég, majd a nap folyamán a gomolyfelhők szakadoznak, és csökken a felhőzet. Elvétve, főleg a megye északkeleti részén előfordulhat rövid eső vagy záporeső. Az északnyugati, északi szél megélénkül. A hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet, a délutáni maximum pedig 12 és 17 fok között várható.

