Lehülés vagy napsütés? Így alakul az időjárás a Tisza mentén

Kiss Ádám

Szerdán már országosan kevesebb felhő lesz az égen, és a legtöbb helyen napos, derült időre számíthatunk. A Dunántúlon és a keleti határ mentén maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadék sehol sem valószínű. Kellemes, őszi időjárásban lesz részünk.

Fotó: Illusztráció / Vendel Lajos (MW archív)

Hajnalban ugyan a szélcsendes tájakon foltokban köd képződhet. A hőérzetet azonban nagyban befolyásolja, hogy az északi szél többfelé megélénkül, időnként megerősödhet, főként a Tisza környékén.

A met.hu előrejelzése szerint éjszaka a hőmérséklet 3 és 8 fok közé süllyed, az északi völgyekben pedig ennél hidegebb is lehet, napközben azonban 15–20 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Összességében hűvös, de napos időre számíthatunk szerdán.

