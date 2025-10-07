1 órája
Lehülés vagy napsütés? Így alakul az időjárás a Tisza mentén
Szerdán már országosan kevesebb felhő lesz az égen, és a legtöbb helyen napos, derült időre számíthatunk. A Dunántúlon és a keleti határ mentén maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadék sehol sem valószínű. Kellemes, őszi időjárásban lesz részünk.
Hajnalban ugyan a szélcsendes tájakon foltokban köd képződhet. A hőérzetet azonban nagyban befolyásolja, hogy az északi szél többfelé megélénkül, időnként megerősödhet, főként a Tisza környékén.
Kellemes lesz a holnapi időjárás
A met.hu előrejelzése szerint éjszaka a hőmérséklet 3 és 8 fok közé süllyed, az északi völgyekben pedig ennél hidegebb is lehet, napközben azonban 15–20 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Összességében hűvös, de napos időre számíthatunk szerdán.
Akár a csillagokban is gyönyörködhetünk, ha kedden az éjszakai égboltra tekintünk
