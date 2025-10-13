október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mutatjuk, mire számíthatunk

1 órája

A holnapi időjárás mindenkit meglephet – erre érdemes készülni

Címkék#felhőzet#hőmérséklet#előrejelzés

A hét elején változékony időre számíthatunk térségünkben. A holnapi időjárás is vegyes képet mutat.

Szoljon.hu

A hét első felében változékony időjárásra számíthatunk a Jászkunságban. Hétfő délután és este már csökken a felhőzet, de a vármegye keleti felén továbbra is számíthatunk felhős időjárásra. Számottevő csapadék nem valószínű, a légmozgás mérséklődik, éjszaka pedig 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet. A holnapi időjárás azonban tartogat meglepetéseket. 

holnapi időjárás
Holnapi időjárás: kisebb záporok is kialakulhatnak térségünkben
Forrás: HungaroMet

Holnapi időjárás: változékony napra számíthatunk

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfő estére a felhőzet fokozatosan csökken, azonban a keleti és nyugati tájakon továbbra is előfordulhatnak felhős részek. Számottevő csapadék nem valószínű. Az éjszakai hőmérséklet 2–7 fok között alakul, de a kevésbé felhős helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, azonban délután észak felől mindenhol megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb zápor is előfordulhat. Az északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet 13-18 Celsius-fok között alakul, ezért réteges öltözködés ajánlott, különösen a szabadtéri programokhoz.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu