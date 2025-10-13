A holnapi időjárás mindenkit meglephet – erre érdemes készülni

A hét első felében változékony időjárásra számíthatunk a Jászkunságban. Hétfő délután és este már csökken a felhőzet, de a vármegye keleti felén továbbra is számíthatunk felhős időjárásra. Számottevő csapadék nem valószínű, a légmozgás mérséklődik, éjszaka pedig 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet. A holnapi időjárás azonban tartogat meglepetéseket.

Holnapi időjárás: kisebb záporok is kialakulhatnak térségünkben

Forrás: HungaroMet

Holnapi időjárás: változékony napra számíthatunk

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfő estére a felhőzet fokozatosan csökken, azonban a keleti és nyugati tájakon továbbra is előfordulhatnak felhős részek. Számottevő csapadék nem valószínű. Az éjszakai hőmérséklet 2–7 fok között alakul, de a kevésbé felhős helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, azonban délután észak felől mindenhol megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb zápor is előfordulhat. Az északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet 13-18 Celsius-fok között alakul, ezért réteges öltözködés ajánlott, különösen a szabadtéri programokhoz.