Szélsőséges meglepetéseket tartogat az időjárás – mutatjuk, mire érdemes készülni

Hétfő estére az északnyugat felől érkező felhők felszakadoznak térségünkben. A szél délnyugati irányból északnyugatira fordul, élénk, helyenként erős lökések kísérhetik a változékony időt. Hajnalra a hőmérséklet általában 4 és 9 fok közé csökken. A holnapi időjárás azonban kedvez a szabadtéri programoknak, hiszen hosszabb napos periódusokra lehet számítani.

Napsütés és felhők váltják egymást a holnapi időjárásban

Forrás: HungaroMet

Szélsőségeket hoz a holnapi időjárás

A HungaroMet előrejelzése szerint a délelőtti napos órákat délután felváltja a felhős, borongós időjárás. Az északnyugati szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A nappali maximum hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul.