október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véget érhet a szürkeség

1 órája

Napsütés és őszi frissesség: mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk holnap

Címkék#hőmérséklet#előrejelzés#időjárás

Szerdán délután már többfelé kisüt a nap térségünkben, azonban több helyen is még fátyolfelhők tarkítják az eget. A holnapi időjárás már kedvezőbben alakul.

Szoljon.hu

A hét közepére a Tisza mentén is derűsebbé válik az ég. Szerdán délután a vármegye nagy részén felszakadozik a felhőzet, és hosszabb időszakokra kisüt a nap. Bár néhol előfordulhat gyenge eső vagy zápor, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 12 és 17 fok között alakul, estére pedig 5 és 11 fok közé hűl a levegő. A holnapi időjárás már kedvezőbbnek ígérkezik. 

holnapi időjárás
Holnapi időjárás: sok napsütésre és kellemes őszi időjárásra számíthatunk
Forrás: HungaroMet

Holnapi időjárás: jön az őszi derű

A reggeli órákban képződő köd és rétegfelhőzet délelőttre fokozatosan feloszlik, és sokfelé napos időjárás várható. Csupán elvétve, főként délután alakulhat ki egy-egy kisebb zápor, a szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet ismét 12 és 17 fok között alakul, ideális lesz az idő egy őszi sétához vagy szabadtéri programhoz.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu