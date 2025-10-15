Napsütés és őszi frissesség: mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk holnap

A hét közepére a Tisza mentén is derűsebbé válik az ég. Szerdán délután a vármegye nagy részén felszakadozik a felhőzet, és hosszabb időszakokra kisüt a nap. Bár néhol előfordulhat gyenge eső vagy zápor, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 12 és 17 fok között alakul, estére pedig 5 és 11 fok közé hűl a levegő. A holnapi időjárás már kedvezőbbnek ígérkezik.

Holnapi időjárás: sok napsütésre és kellemes őszi időjárásra számíthatunk

Forrás: HungaroMet

Holnapi időjárás: jön az őszi derű

A reggeli órákban képződő köd és rétegfelhőzet délelőttre fokozatosan feloszlik, és sokfelé napos időjárás várható. Csupán elvétve, főként délután alakulhat ki egy-egy kisebb zápor, a szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet ismét 12 és 17 fok között alakul, ideális lesz az idő egy őszi sétához vagy szabadtéri programhoz.