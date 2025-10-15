50 perce
Napsütés és őszi frissesség: mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk holnap
Szerdán délután már többfelé kisüt a nap térségünkben, azonban több helyen is még fátyolfelhők tarkítják az eget. A holnapi időjárás már kedvezőbben alakul.
A hét közepére a Tisza mentén is derűsebbé válik az ég. Szerdán délután a vármegye nagy részén felszakadozik a felhőzet, és hosszabb időszakokra kisüt a nap. Bár néhol előfordulhat gyenge eső vagy zápor, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 12 és 17 fok között alakul, estére pedig 5 és 11 fok közé hűl a levegő. A holnapi időjárás már kedvezőbbnek ígérkezik.
Holnapi időjárás: jön az őszi derű
A reggeli órákban képződő köd és rétegfelhőzet délelőttre fokozatosan feloszlik, és sokfelé napos időjárás várható. Csupán elvétve, főként délután alakulhat ki egy-egy kisebb zápor, a szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet ismét 12 és 17 fok között alakul, ideális lesz az idő egy őszi sétához vagy szabadtéri programhoz.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!