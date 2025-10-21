20 perce
Erre sokan nem számítanak: fordulat jön az időjárásban, ez vár ránk holnap
A hét közepén, még a hosszú hétvége előtt felhők tarkítják majd az eget, és folytatódik a borongós időjárás. Fordulat jön, mutatjuk a holnapi időjárást!
Ne szegje kedvünk, ha az égre nézünk, mert bár sok felé felhő takarja majd a napot, elindul egy markáns felmelegedés. Lássuk, hogy milyen lesz a holnapi időjárás!
Mit hoz számunkra a holnapi időjárás?
Reggel még a megszokott módon készülnünk kell az hideg időre, de fagypont közeli hőmérsékletre már nem kell számítanunk, országosan 3 és 10 fok körül alakul majd az időjárás.
A HungaroMet tájékoztatása szerint napközben már kedvezőbb lesz a helyzet, és egyre inkább felmelegedik majd az idő, átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, napos, derűs lesz az idő, és csak kisebb területeken számíthatunk záporra, zivatarra. Délutánra viszont már ez is kevésbé fordulhat elő, szárazabb lesz az időjárás. A legmagasabb hőmérséklet 17 fok körül várható térségünkben, még országosan kár 21 fok maximum is alakulhat. Illetve a délkeleti szél többfelé élénk marad.
