Hírt küldök be
Elmossa az eső a sírokról a koszorúkat? Ilyen időjárás vár ránk Mindenszentek napján Szolnokon!

Elhunyt szeretteinket sosem feledjük, örökkés a szívünkben élnek tovább, de Mindenszentek napján különös figyelemmel emlékezünk rájuk. Koszorúkat, virágcsokrokat helyezünk ki a sírokra, és mécsesek esténként gyönyörűen bevilágítják az őszi színeket öltött temetőket. Ám lehet, hogy egy valami beárnyékolhatja ezt a meghitt napot, mégpedig az időjárás. Mutatjuk mire számíthatunk!

Dobos Zsófia Tünde

Október 31-én hideg, kissé borongós napra virradtunk, így a meghitt, ünnepi készülődés közben akarva akaratlanul arra gondolunk, vajon milyen lesz a holnapi időjárás? Hisz senki se szeretné, ha szerettei sírjára, a frissen kihelyezett virágokat, koszorúkat elmosná az eső, vagy a megemlékezés lángját azonnal elfújná a szél. Cikkünkben részletesen eláruljuk, milyen lesz a Mindenszentek napi időjárás.

Holnapi időjárás a Jászkunságban
Kedvezően alakul majd a holnapi időjárás
Forrás:  Illusztráció / MW archív

Milyen lesz a holnapi időjárás, Mindenszentek napján?

Aki attól tartott, hogy a szeretteinkre való megemlékezés pillanatát elmosná az eső, megnyugodhat, ugyanis a HungaroMet és a Köpönyeg.hu időjárás-jelentése szerint nem igen várható csapadék az ünnepnapon.  

A reggeli és a délelőtti órákban fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, és legfeljebb csak a köd miatt kell óvatosabbnak lennünk, ám ez is leginkább a derült tájakon, foltokban alakulhat ki. A  hidegtől se kell igazán tartanunk, a maximumok akár elérhetik a 22 fokot is. A meteorológusok szerint, a déli szél is főleg az Észak-Dunántúlon erősödhet meg, míg másutt, beleértve a jászkunsági tájakat, mérsékelt marad a légmozgás (13 km/h).

Délután ugyan úgy folytatódik a kellemes, őszies időjárás, és az előrejelzések szerint, veszélyes időjárási jelenség kialakulása sem valószínű. 

Szombat éjszaka természetesen már melegebben kell öltözködni, ugyanis akár tíz fokkal is visszaeshet a hőmérséklet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 fok körül alakul majd a vármegyénkben, de más, kevésbé felhős tájakon akár fagypont alá is eshet a hőmérő higanyszála.

Vasárnap is még élvezhetjük a kedvező időjárási jelenségeket, napközben a hőmérséklet marad húsz fok közelében, eső csak az esti órákban várható.

 

