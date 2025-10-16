Mutatjuk meddig örülhetünk a jó időnek

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön a reggeli órákban helyenként ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, de ezek fokozatosan feloszlanak a délelőtt folyamán. Ezt követően változóan felhős, ám csapadékmentes időre számíthatunk, így a nap nagy részében derűs lesz az ég.

Mutatjuk milyen időjárás várható csütörtökön

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Ilyen időjárás várható csütörtökön

Az őszi enyheség továbbra is kitart, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14–15 Celsius-fok körül alakul. A légmozgás gyenge marad, így a napos időszakokban kifejezetten kellemesnek ígérkezik az idő, különösen a délutáni órákban.

A meteorológusok szerint a következő napokban is hasonló, száraz és mérsékelten hűvös idő várható.